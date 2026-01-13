Concertos homenageiam mestres da música erudita em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A 43ª Oficina de Música de Curitiba realiza nesta quarta-feira (14/1) concertos em homenagem a dois importantes nomes da história do festival: o cravista Roberto de Regina (1927-2025) e o flautista e regente Ricardo Kanji (1948-2025). Os eventos celebram as trajetórias desses músicos que contribuíram para consolidar Curitiba como referência nacional em música antiga.

Ao meio-dia, no Solar da Glória, acontece o recital dedicado a Roberto de Regina, com um programa inteiramente voltado a obras de Johann Sebastian Bach. À noite, às 19h, a Capela da Glória recebe o concerto in memoriam de Ricardo Kanji, com um trio de flautas doces apresentando um repertório que vai do renascimento à música contemporânea.

Além das homenagens, a programação do dia inclui apresentações de música de câmara, MPB e o show de 30 anos do Vocal Brasileirão, que contará com participação especial do grupo MPB4 no Teatro Guaíra. Diversos outros eventos gratuitos e pagos ocorrem em diferentes espaços culturais da cidade ao longo do dia.

Circuito Off e atividades paralelas

O Circuito Off da Oficina de Música oferece apresentações gratuitas em bares, cafés e espaços públicos, com destaque para o Vale da Música e a Rua da Música. A programação inclui ainda uma visita guiada à Escola de Sustentabilidade no Bosque Zaninelli, com foco em educação ambiental, e a exibição do filme ‘O Homem que Sabia Demais’ na Cinemateca de Curitiba.