O calendário de aplicação de provas do vestibular 2020 começa já neste mês de outubro nas universidades privadas da cidade de São Paulo. Algumas instituições paulistanas também utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorrerá nos dias 3 e 10 de novembro, como forma de ingresso.

Confira o calendário de provas abaixo:

BELAS ARTES

DATA DA PROVA: 26/10

VAGAS: Não informado

INSCRIÇÕES: 20/10

RESULTADO: 29/10

SITE: novo.belasartes.br

FGV-SP

DATA DA PROVA: 1/12 (Escola de Administração de Empresas), 17/11 (Escola de Economia), 15 e 20/11 (Escola de Direito)

VAGAS: 630

INSCRIÇÕES: 20/10

RESULTADO: Até 8/10 (vestibular tradicional); até 10/1 (Enem e processos seletivos internacionais)

SITE: fgv.br/vestibular

FEI

DATA DA PROVA: 7/12

VAGAS: Não informado

INSCRIÇÕES: Até 27/11

RESULTADO: 12/12

SITE: fei.edu.br

FIA

DATA DA PROVA: Agendada

VAGAS: 100

INSCRIÇÕES: De 11/09 a 30/11; de 1/12 até 7/12

RESULTADO: Após a conclusão de cada período de inscrições

SITE: fia.com.br/graduacao

FMU

DATA DA PROVA: 26/10

VAGAS: Não informado

INSCRIÇÕES: Até 24/10

RESULTADO: 7 dias úteis após a data do vestibular

SITE: fmu.la/t

IBMEC-SP

DATA DA PROVA: 22/11 (1ª fase) 25 a 30/11 (2ª fase)

VAGAS: Não informado

INSCRIÇÕES: 8/11

RESULTADO: 5/12

SITE: ibmec.br

INSPER-SP

DATA DA PROVA: 22/12

VAGAS: 422

INSCRIÇÕES: Até 2/12

SITE: insper.edu.br/vestibular

MACKENZIE

DATA DA PROVA: 4 e 5/12

VAGAS: 3.655

INSCRIÇÕES: 28/9 a 24/11

RESULTADO: 19/12

SITE: www.mackenzie.br

INSTITUTO MAUÁ

DATA DA PROVA: 20/11 ou 1/12 (tradicional), 1/12 (certificações internacionais), 1/12 (In Practice)

VAGAS: 1.210

INSCRIÇÕES: Até 14/11 (para prova em 20/11); até 27/11 (para prova em 1/12); até 4/1 (processo usando Enem)

RESULTADO: Não informado

SITE: maua.br/vestibular

PUC-SP

DATA DA PROVA: 1/12

VAGAS: 2.775

INSCRIÇÕES: Até 19/11

RESULTADO: Não informado

SITE: pucsp.br

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

DATA DA PROVA: 27/10

VAGAS: 733

INSCRIÇÕES: Até 27/10

RESULTADO: 30/10

SITE: usjt.br/vestibular

UNICID

DATA DA PROVA: 20/10

VAGAS: 15.616

INSCRIÇÕES: Até 16/10

RESULTADO: 22/10

SITE: www.unicid.edu.br

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL

DATA DA PROVA: 20/10

VAGAS: 37.436

INSCRIÇÕES: Até 16/10

RESULTADO: 22/10

SITE: cruzeirodosul.edu.br

UNIVERSIDADE SANTO AMARO

DATA DA PROVA: 20/10

VAGAS: 9.748

INSCRIÇÕES: Até 16/10

RESULTADO: Até 18/10

SITE: www.unisa.br

UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO

DATA DA PROVA: 23/9 (Medicina); agendadas (outros cursos)

VAGAS: 73 (Medicina); não informado (outros cursos)

INSCRIÇÕES: Até 13/11 (Medicina)

RESULTADO: Não informado

SITE: usf.edu.br/vestibular

FAAP

DATA DA PROVA: 27/10

VAGAS: 1.400

INSCRIÇÕES: Até 25/10

RESULTADO: 30/10

SITE: faap.br/vestibular

FACULDADE SUMARÉ

DATA DA PROVA: Várias datas (provas agendadas)

VAGAS: Não informado

INSCRIÇÕES: Várias datas (provas agendadas)

RESULTADO: Várias datas (provas agendadas)

SITE: sumare.edu.br

FIAP

DATA DA PROVA: 30/11 (tradicional); 28/9 e 29/11 (Enem mais entrevista)

VAGAS: 4.060

INSCRIÇÕES: Até 28/11

RESULTADO: 2/12

SITE: fiap.com.br

FAM

DATA DA PROVA: 26/10

VAGAS: Não informado

INSCRIÇÕES: Até 25/10

RESULTADO: 30/10

SITE: vestibular.vemprafam.com.br

UNISAL

DATA DA PROVA: 27/10

VAGAS: 6.380

INSCRIÇÕES: Até 24/10

RESULTADO: 29/10

SITE: unisal.br

UNISANTANA

DATA DA PROVA: Várias datas (online, agendada ou via Enem)

VAGAS: 6.556

INSCRIÇÕES: Várias datas (online, agendada ou via Enem)

RESULTADO: Até 72 horas após a realização da prova

SITE: vestibular.unisantanna.br

USCS

DATA DA PROVA: 8/12

VAGAS: Não informado

INSCRIÇÕES: Até 4/12

RESULTADO: 10/12

SITE: uscs.edu.br

FAMOSP

DATA DA PROVA: Várias datas (agendadas)

VAGAS: Não informado

INSCRIÇÕES: Várias datas (agendadas)

RESULTADO: Até 72 horas após a prova

SITE: famosp.edu.br

SENAI

DATA DA PROVA: 1/12 (prova teórica) e de 16/12 a 20/12 (entrevistas)

VAGAS: 660

INSCRIÇÕES: Até 11/11

RESULTADO: 6/1

SITE: sp.senai.br

CLARETIANO

DATA DA PROVA: Várias (agendadas)

VAGAS: Não informado

INSCRIÇÕES: Várias (agendadas)

RESULTADO: Sete dias após a realização das provas (tradicionais); dois dias após a realização das provas (online)

SITE: claretiano.edu.br

UNINOVE

DATA DA PROVA: Várias datas (Agendadas); 3 e 10/11 (Medicina via Enem)

VAGAS: Não informado

INSCRIÇÕES: Várias datas (agendadas); 18/10 (Medicina via Enem)

RESULTADO: 24 horas após a realização da prova (agendadas); 22/10 (Medicina via Enem)

SITE: www.uninove.br

SESI

DATA DA PROVA: 1/12 (1ª fase); 16 a 20/12 (2ª fase)

VAGAS: Não informado

INSCRIÇÕES: Até 11/11

RESULTADO: 6/1

SITE: faculdadesesi.edu.br