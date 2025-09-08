Condições impróprias

Venda de mais de 30 suplementos alimentares é proibida pela Anvisa

Tribuna do Paraná
Por Agência Brasil Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 08/09/25 20h41
Anvisa
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização, fabricação, importação e propaganda de 32 suplementos alimentares da empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda.

A medida, publicada no Diário Oficial da União, foi adotada após inspeção revelar que os itens eram produzidos em estabelecimento sem licença sanitária, em condições insalubres de higiene e sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos.

Produtos da Ervas Brasillis proibidos pela Anvisa

Os produtos proibidos de venda pela Anvisa são:

  • Creatina Monohidratada Sabor Frutas Vermelhas Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Creatina Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Colágeno Tipo II Não Desnaturado Sabor Iogurte Marca Turbo Black (todos).
  • Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Cafeína com Taurina Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Moringa Marca Ervas Brasil (todos).
  • Maca Peruana Marca Ervas Brasil (todos).
  • Hibisco Marca Ervas Brasil (todos).
  • Graviola Marca Ervas Brasil (todos).
  • Tadala Natural Marca NB Nutrition (todos).
  • Magnésio Treonato Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Maca Peruana Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Maca Preta Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Lactoze sem Glúten Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • L-Arginina e Alanica Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • K2 + D3 2000 Ui Turbo Marca Black Vitamin (todos).
  • Energy Maca Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Creatina Monohidratada Sabor Laranja Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Ômega 3 Marca NB Nutrition (todos).
  • Moringa Oleifera Marca NB Nutrition (todos).
  • Magnésio Treonato Marca NB Nutrition (todos).
  • Magnésio Dimalato Marca NB Nutrition (todos).
  • Colágeno Tipo II Não Desnaturado Marca NB Nutrition (todos).
  • Cabelo Pele e Unha Marca NB Nutrition (todos).
  • Lactoze Marca Natuforme Produtos Naturais (todos).
  • Óleo de Girassol Ozonizado Marca Ozonlife (todos).
  • Maca Premium Marca Nutrição Esportiva (todos).
  • Max Vision Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II Marca NB Nutrition (todos).
  • Maca Peruana Concentrado Marca Max Force (todos).
  • Ora Pró Nobis Premium Marca Vitacorpus (todos).
  • Todos os Produtos Fabricados por Ervas Brasillis (todos).

A Tribuna do Paraná tenta contato com a empresa. O espaço está aberto para eventual posicionamento.

