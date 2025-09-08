O que aprendi com Carlo Acutis, o millenial que virou santo

O que vem à sua mente quando você ouve a palavra “santo”? Provavelmente não a imagem de um adolescente de 15 anos vivendo uma vida comum. Eu também não imaginava isso, até conhecer a história de Carlo Acutis. Ele foi canonizado no dia 7 de setembro de 2025 e se tornou um verdadeiro fenômeno entre os jovens católicos, e hoje, é o meu santo de devoção.

Descobri Carlo Acutis no início de 2020, quando o Papa Francisco o beatificou. A história dele me capturou de imediato: um garoto rico, nascido em Londres, mas que vivia na Itália, que morreu em 2006, aos 15 anos, de um câncer fulminante. A vida de Carlo parecia a de qualquer adolescente: ele tinha amigos, praticava esportes, passeava com seu cachorro, adorava tecnologia e gravava vídeos com uma câmera VHS. Ele era um jovem normal, mas se destacou por não se deixar “vencer pelo mundo”.

“Ser cristão para mim significa observar o mundo e levar minha alegria e a minha força aos demais”, São Carlo Acutis.

Acredito que você já conheça parte da história dele, então vou direto ao ponto. Aos 7 anos, ele fez a Primeira Comunhão e, a partir daí, frequentava a missa diariamente. Ele se destacou por sua gentileza, por sempre ajudar os outros e por criar um site que catalogava milagres eucarísticos. O câncer que o vitimou foi tão agressivo que ele morreu apenas dois meses após o diagnóstico. Antes de partir, ele disse à mãe que não estava triste por morrer, pois havia dedicado cada minuto de sua vida a Deus.

“Estou feliz em morrer, por que vivi minha vida sem perder nem mesmo um minuto dela com coisas que Deus não gosta.” – São Carlo Acutis

+ Leia mais Carlo Acutis: 5 curiosidades sobre o jovem que será canonizado

Acutis é um sinal de que todos nós podemos ser santos. A santidade não é reservada para quem ganha um Prêmio Nobel da Paz ou funda uma ordem religiosa. O exemplo de vida de São Carlo Acutis mostra que podemos fazer o que Jesus ensinou — amar uns aos outros — através de gestos simples e diários: ao ajudar alguém a atravessar a rua, ao ser gentil no supermercado, ao fazer nosso trabalho ou estudo com dedicação, ou até mesmo ao lavar a louça em casa. A santidade está em nosso cotidiano, nas pequenas oportunidades que temos todos os dias de sermos parecidos com ele e, assim, com Jesus.

“Todas as pessoas nascem como originais, mas muitas morrem como fotocópias”, São Carlo Acutis

Com Carlo Acutis, aprendi que não preciso buscar grandes feitos para chegar ao céu. Posso alcançá-lo sendo um bom amigo, ajudando quem precisa e fazendo bem minhas tarefas. E, o mais importante, ele me ensinou a permanecer original e não morrer como uma fotocópia. E sim, ele também me ensinou a importância da oração.

“A Eucaristia é a minha estrada para o céu”, São Carlo Acutis

Ouvi meu amigo, o Padre René Gomez, dizer que quando ele atende a confissão de jovens, ele tem a certeza de que está diante dos novos santos, aqueles que serão a imagem de Deus para as próximas gerações. Esse é o legado de São Carlo Acutis: “Ser cristão para mim significa observar o mundo e levar minha alegria e a minha força aos demais”. Esse chamado conquistou tantos jovens e ainda vai inspirar muitos outros.

A história dele me inspirou a ser uma pessoa melhor e a buscar a santidade nas pequenas coisas, dando um passo de cada vez. Espero que também possa te inspirar.

São Carlo Acutis, rogai por nós.