A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu temporariamente a venda de 56 planos de saúde de 12 operadoras em todo o país devido a reclamações feitas por consumidores no terceiro trimestre deste ano. A medida começa a valer a partir de segunda-feira (9) e faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento da agência, que acompanha o desempenho do setor. A relação completa pode ser consultada no site da ANS.

Além das suspensões, a reguladora informou também que liberou a comercialização de 15 planos de saúde de sete operadoras que estavam impedidos de fazer vendas, mas que melhoraram os resultados e, com isso, poderão ser reativados e estabelecer novos contratos.