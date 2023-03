A grana saiu e o povo quer resgatar! O site criado pelo Banco Central para consulta de valores esquecidos em Bancos caiu, na manhã desta terça-feira, após milhares de acessos instantâneos. O site é o valoresareceber.bcb.gov.br, mas perto das 11h, quando a equipe acessou, uma mensagem apareceu informando sobre a grande demanda.

>>> Dinheiro esquecido em bancos será liberado nesta terça-feira. Como consultar?

“Estamos com uma grande fila para acessar o SRV (Site valores a receber) e sabemos que seu tempo é importante!. Retorne em um outro momento, pois há um número muito grande de pessoas aguardando agora”, diz a mensagem às pessoas que tentam consultar valores que ficaram esquecidos em bancos.

Como consultar o dinheiro no SVR?

1 – Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br e informe os dados solicitados pelo sistema

2 – Se houver muitos acessos, o usuário vai entrar em uma fila virtual; o sistema informará em qual posição o cidadão está

3 – Em seguida, informe o seu CPF e a senha Gov.br prata ou ouro

4 – Na página seguinte, se o dinheiro a ser sacado for seu, escolha “Meus valores a receber”; caso seja de alguém que já morreu vá em “Valores de pessoas falecidas”

5 – Aceite o “Termo de ciência” e vá em “Confirmar”

6 – Na próxima tela, aparecerão as seguintes informações: quanto há para receber, nome e demais dados do banco ou financeira que vai pagar, origem do dinheiro e informações adicionais, se for o caso

7 – Se o sistema indicar a opção “Solicitar por aqui”, será preciso selecionar uma de suas chaves Pix e informar os dados pessoais (guarde o número do protocolo)

8 – Caso o sistema ofereça a opção “Solicitar por aqui”, mas não apresente a possibilidade de informar a chave Pix, entre em contato com a instituição financeira pelo telefone ou pelo email informado para combinar a forma de devolução.

