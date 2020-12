Fora do ar

Usuários do aplicativo Caixa Tem, usado para acessar os benefícios do governo federal como o Auxílio Emergencial e Bolsa Família, tem reclamado nas redes sociais que a ferramenta está indisponível nesta segunda-feira (7).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o aplicativo Caixa Tem está fora do ar por um problema numa provedora de serviços IBM, que é responsável pelo tráfego de informações do aplicativo.

Os usuários que utilizam o aplicativo Caixa Tem reclamam nas redes sociais que não estão conseguindo acessar o saldo ou não conseguem abrir o aplicativo para pagar uma compra. Os que estão aguardando na fila virtual para receber atendimento estão a horas sem receber atendimento e atualização.