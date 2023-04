As ações da Tupperware sim, aquela empresa dos tradicionais potes de plástico que você deve ter em casa, tombaram 48% nesta segunda na Bolsa de Nova York. A reação veio depois de a empresa ter dito que “há dúvidas substanciais sobre sua capacidade de continuar operando”.

A companhia informou na sexta que os gatilhos para vencimento antecipado de suas dívidas (covenants) podem ser acionados depois que ela atrasou a divulgação de seu balanço e também registrou problemas no fluxo de caixa.

A empresa afirmou ainda que, se não conseguir uma nova injeção de capital ou uma renegociação de suas dívidas, pode ficar sem liquidez no curto prazo.

Seu passivo gira em torno de US$ 700 milhões, enquanto seu valor de mercado é de US$ 55 milhões.

Além da tentativa de renegociar as dívidas, a Tupperware diz que está revisando suas estruturas de pessoal e imóveis.

As vendas dos seus potes dispararam na pandemia, quando as pessoas cozinharam mais em casa. No final de 2020, a empresa chegou a ser avaliada em US$ 1 bilhão.

O problema foi ela ter acreditado que a demanda por suas embalagens plásticas continuaria da mesma forma após a crise sanitária.

Fundada em 1946, nos EUA, a empresa chegou ao Brasil em 1976 e seus produtos acabaram se popularizando tanto que viraram nome genérico para qualquer pote de plástico com tampa.

Como mostrou reportagem do jornal Folha de S.PAulo, a relação do brasileiro com a fartura à mesa pode estar na raiz de uma relação séria e ciumenta que estabelecemos com nosso acervo de potes.