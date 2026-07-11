Túnel submerso vai ligar duas cidades em Santa Catarina. Vídeo dá detalhes da megaobra

O projeto de túnel imerso entre Itajaí e Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina, entra em uma nova fase com o edital internacional para contratar consultorias que vão estruturar a obra e a futura concessão. Nesta semana, o vídeo do projeto foi divulgado e revela como deve ficar a estrutura imersa, inédita no país até agora.

De acordo com a coordenação do projeto, se todas as etapas avançarem como previsto, o túnel pode começar a operar em oito a nove anos. O CIM‑Amfri, consórcio que reúne cidades como Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú, Bombinhas e Penha, lançou em junho uma Solicitação de Manifestação de Interesse (SMI) para empresas e consórcios nacionais e internacionais com experiência em mobilidade e concessões.

“Esse é o primeiro passo dentro do processo, respeitando o processo de aquisições que o Banco Mundial determina”, afirma Rafael Albuquerque, coordenador do Promobis. O projeto do Promobis – Programa de Mobilidade Integrada Sustentável da Foz do Itajaí – combina crédito do Banco Mundial com recursos públicos e privados para montar um corredor de ônibus elétricos em faixas exclusivas (BRT) ligando 11 municípios.

Segundo Albuquerque, o edital abrange o “componente 2” do programa, voltado ao túnel e ao sistema de transporte coletivo regional. “São os estudos de demandas, pesquisas de origem e destino e a estruturação do túnel. Além disso, a contratação envolve serviços como sondagem, batimetria, topografia, licenciamento ambiental e projeto de engenharia”, informa.

Empresas interessadas têm até 28 de julho de 2026 para se manifestarem e, na sequência, o consórcio fará uma pré‑seleção dos nomes que demonstram capacidade para receber o edital completo e apresentar proposta técnica e comercial.

Em relação à estrutura catarinense, o projeto do túnel imerso Santos-Guarujá está mais avançado. O leilão foi realizado em setembro de 2025 e as obras do túnel Santos-Guarujá devem começar em janeiro de 2027 — o prazo de conclusão é 2031.

Quem banca o túnel imerso Itajaí-Navegantes

O Senado autorizou Santa Catarina a contratar um empréstimo de US$ 90 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) para o Promobis, operação que representa a etapa final de viabilização financeira do conjunto de obras.

O projeto global de mobilidade tem valor de US$ 120 milhões, somando crédito do Bird e contrapartida municipal, enquanto a construção do túnel é estimada em cerca de US$ 180 milhões e deve ser executada por uma concessionária escolhida por parcerias público-privadas. Esse protocolo, segundo Albuquerque, inclui o compromisso de o governo catarinense lançar o leilão da PPP do túnel, aportar recursos em obras complementares e delegar ao consórcio a competência do transporte intermunicipal na região.

O governo estadual também indica que pretende atuar como parceiro financeiro e institucional na travessia imersa do rio Itajaí-Açu. “O projeto de túnel imerso é uma excelente alternativa para ajudar a desafogar a BR‑101, ampliar a competitividade e reduzir o tempo de deslocamento. Por isso, contará com apoio financeiro do estado”, afirma o secretário estadual de Infraestrutura e Mobilidade, Ricardo Grando.

Com 500 metros de extensão, túnel imerso vai integrar transporte coletivo, pedestres e ciclistas entre Navegantes e Itajaí, em Santa Catarina. Foto: Divulgação ASCOM/SAI.

Como será o túnel imerso Itajaí-Navegantes e o sistema BRT

De acordo com a Amfri, a estrutura do túnel imerso deve usar módulos pré‑fabricados de concreto, construídos em doca seca e depois submersos e encaixados em uma vala aberta no leito do rio, modelo semelhante ao adotado no túnel Santos–Guarujá, em São Paulo. A travessia catarinense está projetada para ter cerca de 500 metros de extensão, profundidade em torno de 29 metros e largura de 36 metros, com três faixas de tráfego por sentido.

O objetivo é que a travessia motorizada leve aproximadamente dois minutos, substituindo parte dos deslocamentos hoje feitos por balsas ou pelo contorno de mais de 20 quilômetros pela BR‑101. Motoristas devem pagar pedágio em sistema eletrônico sem cancelas, enquanto pedestres e ciclistas terão passagem gratuita em um corredor central equipado com esteiras rolantes e acessos por elevadores. Os valores de tarifa e detalhes da cobrança ainda dependem dos estudos de demanda e da modelagem da PPP.

“O túnel será um eixo físico do sistema de transporte coletivo regional com ônibus elétricos em faixas exclusivas, nos moldes de BRTs já usados em grandes cidades brasileiras”, ressalta o coordenador do Promobis, Rafael Albuquerque.

Ele explica que o traçado previsto conecta áreas urbanas de Bombinhas, Porto Belo, Itapema, Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, Penha e Balneário Piçarras, além de corredores entre Itajaí e Ilhota e entre Navegantes e Luiz Alves, com o túnel garantindo a continuidade do tronco central até a outra margem do rio.

Os responsáveis evitam cravar um calendário fechado para obras e operação. A estimativa é de que o túnel possa ser entregue em meados da próxima década, entre 2034 e 2035. A empresa que vencer o leilão da PPP será responsável por finalizar o projeto executivo, executar as obras e operar e manter a travessia por um período longo de concessão.

Santa Catarina irá contratar um empréstimo de US$ 90 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) para a megaobra. Foto: Divulgação Amfri