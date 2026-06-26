Petrobras investe R$ 12 bilhões em 42 embarcações em Santa Catarina

A Petrobras está investindo R$ 12 bilhões na construção de 42 embarcações em Santa Catarina, por meio do Programa Mar Aberto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta sexta-feira (26) o estaleiro Detroit Brasil, em Itajaí, onde dez barcos de apoio marítimo estão sendo fabricados para fornecer suporte logístico e de segurança às plataformas de petróleo em alto-mar. As informações são da Agência Brasil.

Seis embarcações são do tipo PSV (Platform Supply Vessel), usadas para transportar cargas a granel, alimentos, fluidos e equipamentos para as plataformas. As outras quatro são do tipo OSRV (Oil Spill Recovery Vessel), que servem para identificar, conter e recolher derramamentos de petróleo no mar. Outras seis embarcações PSV estão em construção no estaleiro Navship, em Navegantes, a 3,5 quilômetros de Itajaí.

A expectativa é gerar mais de 5 mil empregos diretos no estado com a fabricação dos barcos. Lula afirmou que a construção de navios no Brasil desenvolve um setor estratégico da economia. “Quando você compra de lá, você não desenvolve a indústria nacional. Quando você compra de lá, você não desenvolve tecnologia aqui. Quando você compra de lá, você não gera emprego aqui”, disse o presidente.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, informou que a empresa já contratou ou lançou edital para 48 barcos até dezembro de 2026. A estatal também negociou a fabricação de mais 18 barcaças para transporte de combustível e 18 empurradores para movimentar as barcaças.

A Petrobras planeja investir até 2032 cerca de R$ 32 bilhões na indústria naval brasileira, usando recursos do Programa Mar Aberto e do Fundo da Marinha Mercante (FMM), criado em 1958 para financiar a expansão e modernização da frota marítima, dos estaleiros e da infraestrutura portuária.

Além dos barcos para a Petrobras, os estaleiros catarinenses fabricam embarcações de defesa para a Marinha. O Programa Fragatas Classe Tamandaré deve investir R$ 13,9 bilhões até 2030, sendo R$ 10,5 bilhões do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). A previsão é gerar cerca de 2 mil empregos diretos e 6 mil indiretos.