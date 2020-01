O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou brevemente a relação com a China, voltando a celebrar o acordo comercial fase 1 fechado anteriormente com Pequim. Trump elogiou o estado das relações e disse que está em contato próximo com o presidente Xi Jinping, inclusive sobre o surto de coronavírus que tem como epicentro a nação asiática.

Trump disse que há reciprocidade agora nas relações e que com isso será possível avançar para reduzir o déficit comercial americano com os chineses. Segundo ele, antes Pequim “se aproveitava” dos EUA, mas agora o quadro é mais equilibrado e continua a haver um diálogo produtivo entre as partes.

O presidente americano mencionou a China durante evento nesta quarta-feira para a assinatura do acordo comercial com Canadá e México, conhecido pela sigla em inglês USMCA.