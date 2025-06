Tem Kwid ou Duster? Renault anuncia recall de alguns modelos

A Renault anunciou nesta quinta-feira (05) o recall de carros dos modelos Kwid e Duster por falhas no eixo traseiro que aumentam a possibilidade de acidentes.

O recall envolve veículos Kwid fabricados entre 5 de maio de 2021 e 12 de maio de 2023, e têm o número de chassi de J000006 a J986154. Já o Duster convocado para troca foi produzido entre 16 de setembro de 2024 e 6 de dezembro de 2024, com chassi J060924 a J187197.

O Kwid apresentou problema no suporte do eixo traseiro. “Em condições específicas, o suporte do eixo traseiro poderá ser impactado, gerando fissuras e possível perda das características originais de dirigibilidade”, comunicou a montadora.

Já no caso do Duster, a empresa constatou “uma falha no processo de usinagem das roscas, algumas fixações do rolamento do eixo traseiro na carroceria podem ficar soltas ou ausentes, o que pode levar a perda da ligação entre o eixo traseiro e o chassi”. O carro pode apresentar um forte ruído na parte traseira e pode levar à perda de controle do veículo, segundo a empresa.

Recall Renault: saiba como fazer a troca

O cliente pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) no número 0800-055-5615 ou fazer o agendamento pelo site da Renault.

Entre na página de recall de Renault

Informe o número do chassi no item “Agora insira o número do seu chassi (VIN)” e clique em pesquisar

Se não souber o número do chassi, digite a placa do veículo no item “Descubra o chassi do seu Renault” e clique em enviar. Em seguida, informe o número do chassi

Caso o seu veículo faça parte do recall, vá no item “E como faço para agendar o meu serviço de recall?” e clique em “Entre em contato com sua concessionária”

Digite o seu bairro e a cidade e escolha a concessionária. Ligue e agende um horário para realizar a troca