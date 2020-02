No SBT

Silvio Santos determinou que o SBT volte a exibir o miniprograma “Semana do Presidente” para destacar atos do governo federal em rede nacional. Criado durante o regime militar quando o presidente era João Figueiredo, o programa foi exibido por mais de 20 anos na emissora, até a gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC).

Em maio de 2019, o presidente Jair Bolsonaro chegou a participar de um programa ao vivo de Silvio Santos para defender a aprovação da reforma da Previdência.