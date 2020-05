Alívio no orçamento

A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (18), a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para aqueles trabalhadores que já receberam a primeira parcela até 30 de abril. O saque em dinheiro para estas pessoas ocorrerá entre 30 de maio e 13 de junho, conforme o mês de nascimento do beneficiário. Para quem já recebeu ou vai receber depois dessa data, ainda não há calendário. Neste sábado o banco liberou R$ 246 milhões para um novo lote do auxílio emergencial.

Nesta semana ocorre ainda o pagamento a mais de 8,3 milhões de trabalhadores que tiveram seu pedido aprovados pela Dataprev, permitindo assim o pagamento da primeira parcela do auxílio.

O auxílio emergencial de R$ 600 foi criado para ajudar trabalhadores informais que tiveram suas vendas prejudicadas pela pandemia de coronavírus, uma vez que o isolamento social é a melhor recomendação, assim como o uso de máscaras, para conter o avanço da Covi-19.

Lembrando que para ter acesso aos R$ 600 é preciso ser trabalhador informal e fazer um cadastro nos aplicativos disponibilizados pela Caixa.

Calendário de saque do novo lote da primeira parcela

Nascidos em Data da liberação Janeiro 19 de maio (terça) Fevereiro 20 de maio (quarta) Março 21 de maio (quinta) Abril 22 de maio (sexta) Maio, junho e julho junho e julho 23 de maio (sábado) Agosto 25 de maio (segunda) Setembro 26 de maio (terça) Outubro 27 de maio (quarta) Novembro 28 de maio (quinta) Dezembro 29 de maio (sexta)

Meu cadastro do auxílio emergencial deu certo?

A confirmação da aprovação ou o aviso de que foram reprovados pode ser consultada no site Dataprev (https://consultaauxilio.dataprev.gov.br), informando CPF, nome completo, nome de sua mãe e data de nascimento.

