Mais de 8,3 milhões de trabalhadores tiveram seu pedido ao auxílio emergencial aprovados pela Dataprev na madrugada de sexta (15) e vão receber a primeira parcela do benefício na próxima semana. Um novo lote do auxílio emergencial de R$ 600 também foi liberado neste sábado (16), para 405.163 mil pessoas.

A confirmação da aprovação ou o aviso de que foram reprovados pode ser consultada, segundo o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, no site https://consultaauxilio.dataprev.gov.br, informando CPF, nome completo, nome de sua mãe e data de nascimento.

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o pagamento será feito de acordo com o mês de nascimento e em dias diferentes dos depósitos da segunda parcela, para evitar filas nas agências. Entre os novos beneficiários estão trabalhadores que tiveram a análise inconclusiva e puderam refazer o pedido pelo site ou aplicativo da Caixa.

R$ 246 milhões neste sábado

Neste sábado (16), a Caixa deposita R$ 246 milhões referentes à primeira parcela do auxílio emergencial para 405 mil pessoas. As agências não serão abertas. O valor pode ser movimentado pelo Caixa Tem, para quem tem conta digital, e pelos outros bancos, para quem recebe em outra conta bancária.

Desde 7 de abril, mais de 59 milhões de pessoas foram aprovadas para o benefício de até R$ 1.200, no caso de mães chefes de família.

Segunda parcela

O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial será feito na próxima semana, também por mês de nascimento.

A Caixa vai abrir 60 milhões de contas digitais para fazer os pagamentos do auxílio emergencial. Ficam de fora os beneficiários do Bolsa Família, que continuam a receber o valor por meio do cartão do benefício do do Cartão Cidadão.

Confira o calendário de saque do novo lote da primeira parcela

Nascidos em Data da liberação Janeiro

19 de maio (terça) Fevereiro 20 de maio (quarta) Março 21 de maio (quinta) Abril 22 de maio (sexta) Maio, junho e julho junho e julho 23 de maio (sábado) Agosto 25 de maio (segunda) Setembro 26 de maio (terça) Outubro 27 de maio (quarta) Novembro 28 de maio (quinta) Dezembro 29 de maio (sexta)