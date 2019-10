A Mega-Sena, concurso 2201, sorteia na noite dessa quinta-feira (22) o prêmio de R$ 24 milhões. O valor é recheado pelo concurso anterior, com final zero, ter acumulado. Normalmente os sorteios acontecem nas quartas e sábados, mas esta semana acontece a “Mega-Semana da Sorte”, que tem sorteios da maior loteria do Brasil na terça, quinta e sábado.

Confira os números sorteados na Mega Sena 2201:

E o Bolão da Mega?

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. É possível ainda comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Na Mega-Sena, os bolões tem preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

Outras loterias

Acontecem também na noite dessa quinta os sorteios da Timemania, concurso 1398, que pagará R$ 7,5 milhões, Dupla Sena, concurso 2002, com premiação de R$ 14,5 milhões, a Quina, concurso 5105, com valor de R$ 7,4 milhões, e a Dia de Sorte, concurso 217, que pagará R$ 700 mil.

