Resultado da Mega-Sena 2630: veja os números sorteados

Nesta terça-feira (12) a Caixa sorteia os seis números do concurso 2630 da Mega-Sena, a loteria dos milhões. O prêmio para quem acertar todas as dezenas será de R$ 3 milhões, mas também recebem prêmios em dinheiro quem marcar quatro ou cinco números.

A lista dos ganhadores da Mega-Sena será divulgada em breve pela Caixa. E aí, será que a sorte sorriu para você?

