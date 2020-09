A Caixa sorteia nesta quarta-feira (9), o concurso 2297 da Mega Sena. O prêmio foi zerado no último sábado e desta vez será de “apenas” R$ 2,5 milhões para quem acertar todas as dezenas. O sorteio acontece no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Resultado Mega Sena 2297

– 20, 22, 35, 40, 41, 59.

