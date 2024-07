Não percam o sorteio do concurso 3160 da Lotofácil que acontecerá neste sábado (20). Após um sorteio sem ganhadores para o prêmio principal, a expectativa é alta para o próximo evento, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Resultado Lotofácil 3160

– A partir das 20h

As apostas estão fervilhando com a esperança dos apostadores em acertar os 15 números e levar para casa essa quantia impressionante. Mas você sabe quais são as suas chances? Vamos dar uma olhada nas probabilidades:

Para uma aposta simples de 15 números , a chance de ganhar é de 1 em 3.268.760 .

, a chance de ganhar é de . Aumentando a aposta para 16 números, as chances melhoram significativamente para 1 em 204.298.

Lembrando que, além do prêmio principal, há premiações para quem acerta de 11 a 14 números. Portanto, mesmo que não leve o grande prêmio, ainda há chances de sair ganhando.

Boa sorte a todos os participantes e que os melhores números sejam sorteados!

