Nesta quinta-feira (04) a Caixa sorteia as dezenas do concurso 3146 da Lotofácil. Como o sorteio de quarta-feira (03) não teve vencedores do prêmio principal, o valor de hoje está acumulado e estimado em R$ 4 milhões.

Quem acertar os 15 números leva essa bolada para casa. Também ganha prêmio em dinheiro quem marcar 11, 12, 13 e 14 pontos. O sorteio acontece às 20h!

Resultado da Lotofácil 3146:

Os 15 números serão divulgados em breve.

A aposta simples na Lotofácil custa R$ 3 e a probabilidade de acerto dos 15 números é de 1 em 3.268.760.

