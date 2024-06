A Caixa sorteia, neste sábado (15), as 15 dezenas do concurso 3130 da Lotofácil. O prêmio é de R$ 6 milhões para quem acertar todos os números. Os globos da sorte fazem o sorteio às 20h.

Resultado da Lotofácil 3130:

A partir das 20 horas!

Na Lotofácil, o jogo mais querido do Brasil, é possível ganhar com 15, 14, 13, 12 e 11 acertos. As apostas são válidas até as 19h do dia do sorteio.

