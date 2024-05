Resultado da Lotofácil 3115 tem 14 apostas premiadas em Curitiba

Com 14 acertos, passando perto do prêmio principal, 14 apostas de Curitiba vão receber R$ 573,73 pelo sorteio da Lotofácil 3115, realizado na noite de terça-feira (28).

Nenhuma aposta do Paraná conseguiu acertar os 15 números. O prêmio principal de R$ 1,7 milhão vai ser dividido entre seis apostas, de diferentes cidades do Brasil, que vão receber R$ 194.091,87 cada.

Os números sorteados na Lotofácil 3115 foram: 01 – 03 – 04 – 06 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 25.

+ Leia também: Apostas de Curitiba levam bolada na Mega-Sena 2730; veja os valores

Conforme detalhes da Caixa, responsável pelas loterias, seis apostas acertaram todos os números e vão receber R$ 194.091,87; 608 apostadores passaram perto e, com 14 acertos vão ganhar R$ 573,73.

+ Leia também: Alunos do Colégio Estadual do Paraná protestam em Curitiba contra projeto de gestão privada em escolas

Com 13 acertos, 16616 apostas vão receber R$ 30; outras 117868 apostas conseguiram 12 números e vão ganhar R$ 12. Por fim, com 11 acertos, 533426 apostas vão faturar R$ 6.

+ Leia também: Frio! Curitiba registra 5,6ºC nesta quarta com massa de ar polar que atinge o Paraná

O próximo sorteio da Lotofácil acontece na noite desta quarta-feira (29). O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão. As apostas podem ser feitas até às 19 horas.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!