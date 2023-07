A partir das 10h desta segunda-feira (24), o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 estará disponível para consulta. O crédito bancário para 5.632.036 contribuintes será realizado no dia 31 de julho. A restituição do IR 2023 é esperada e promete dar um alívio no orçamento de muitos brasileiros.

São 16.536 contribuintes idosos acima de 80 anos; 95.047 entre 60 e 79 anos; 9.740 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; 30.700 cuja maior fonte de renda seja o magistério; e, por fim, 3.879.049 contribuintes sem prioridade legal, mas, por terem utilizado a Declaração Pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX.

Consulta ao terceiro lote da restituição do IR

Neste lote da Restituição do IR 2023 Foram contemplados ainda 1.600.964 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 23 de março deste ano.

A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta entrar no site e vai clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição, ou pular esse caminho todo e ir por este link direto. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Vamos reforçar, caso o contribuinte tenha uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?