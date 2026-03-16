Receita divulga datas de restituição de IR; 1º lote sai em 29 de maio

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A Receita Federal anunciou nesta segunda-feira (16) as datas de pagamento das restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física para o exercício de 2026, ano-calendário 2025. O primeiro lote será liberado em 29 de maio, trazendo alívio financeiro para milhões de contribuintes.

De acordo com o ato declaratório publicado no Diário Oficial da União, as restituições serão pagas em quatro lotes, com as seguintes datas:

– 29 de maio de 2026: primeiro lote

– 30 de junho de 2026: segundo lote

– 31 de julho de 2026: terceiro lote

– 28 de agosto de 2026: quarto lote

A ordem de pagamento seguirá critérios de prioridade, beneficiando primeiro os contribuintes idosos acima de 80 anos, seguidos pela faixa etária de 60 a 79 anos. Na sequência, serão contempladas pessoas com deficiência física, mental ou doença grave, além de professores cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Uma novidade para 2026 é a prioridade dada aos contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição via Pix, uma estratégia da Receita para incentivar o uso dessas facilidades.

Para os demais contribuintes, a restituição será liberada por ordem de entrega da declaração. Quanto mais cedo o documento for enviado, maiores as chances de receber o valor nos primeiros lotes.

Vale lembrar que a restituição é o reembolso do imposto pago a mais durante o ano anterior. Por isso, nem todos os declarantes têm direito a recebê-la.

Fique atento aos prazos e prepare-se para fazer sua declaração com antecedência. Quanto mais organizado você estiver, mais tranquilo será o processo e maiores as chances de receber sua restituição nos primeiros lotes.