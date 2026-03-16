Curitiba vai lançar programa que quer garantir exames e óculos grátis para estudantes

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Nesta próxima terça-feira (17/03), o prefeito Eduardo Pimentel vai lançar o programa Olhar que Transforma, que visa garantir exames e óculos grátis para os estudantes da rede municipal de ensino.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, a iniciativa representa um investimento de R$ 8 milhões pra a avaliação oftalmológica de todos os 80 mil estudantes do 1º ao 9º ano das 188 escolas da rede municipal. O programa também prevê a entrega de óculos sem custo aos que precisarem.

Tudo começa com a triagem e a consulta com o oftalmologista, que apontarão quem necessita usar óculos. A expectativa é de que até 40% (32 mil) dos estudantes precisem de óculos. Nesta terça-feira serão avaliadas 60 das 337 crianças matriculadas na Escola Municipal Jornalista Arnaldo Alves da Cruz – que fica no bairro Boqueirão.

Segundo a literatura oftalmológica, as deficiências mais comuns na infância são miopia, hipermetropia e astigmatismo. São agravos que reduzem a acuidade visual e podem comprometer a leitura, escrita, atenção e, como resultado, o desempenho escolar.

O programa foi proposto e está sendo articulado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH), com apoio das secretarias municipais da Saúde e da Educação. Nos próximos oito meses, os estudantes serão avaliados por equipes da Santa Casa, Hospital da Visão, Médicos de Olhos, Hospital Menino Deus e Hospital de Olhos do Paraná.