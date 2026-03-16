Policiais do Paraná perdem cargo após propina em falsa abordagem

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A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) condenou dois policiais civis à perda do cargo após reconhecer a prática de extorsão contra uma pessoa apontada como suspeita de envolvimento em crimes. A decisão foi tomada no julgamento de um recurso apresentado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) e foi proferida na última quarta-feira (11/03).

De acordo com o processo, os policiais teriam criado um perfil falso em um aplicativo de comunicação para atrair a vítima e marcar um encontro. A partir desse contato, os agentes teriam exigido o pagamento de cerca de R$ 5,5 mil para não registrar uma ocorrência policial contra o homem.

A ação contou ainda com a participação de um terceiro envolvido, que não possuía vínculo com a corporação. Segundo as investigações, a abordagem foi realizada de forma clandestina.

Os policiais utilizaram distintivos e armas de fogo durante o contato com a vítima, em uma tentativa de reforçar a intimidação. Além do dinheiro obtido por meio da extorsão, os agentes também ficaram com o telefone celular da vítima. O caso tramita na Justiça desde 2019.

Na fundamentação da ação civil pública, o MPPR apresentou um conjunto de provas para demonstrar a prática ilegal. Entre elas, estão imagens de câmeras de segurança que registraram a abordagem e documentos bancários que indicam o saque de parte do valor pago como propina.

Com a decisão do tribunal, os policiais deverão perder os cargos públicos. A sentença também determina a devolução dos valores obtidos de forma ilícita e o pagamento de multa civil. Ainda cabe recurso da decisão no próprio Tribunal de Justiça do Paraná.

*Com informações do Ministério Público do Paraná