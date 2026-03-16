Robôs com Câmeras Auxiliam Prefeitura na Prevenção de Alagamentos

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A Prefeitura de Curitiba está utilizando robôs equipados com câmeras de alta definição para inspecionar a rede subterrânea de drenagem da cidade. Essa tecnologia de vídeo inspeção robotizada permite avaliar o interior das galerias de águas pluviais com mais precisão e sem necessidade de escavações, trazendo mais eficiência para as ações de manutenção.

Os equipamentos percorrem o interior das galerias registrando imagens e vídeos em tempo real, permitindo que as equipes técnicas realizem diagnósticos detalhados sobre as condições das tubulações. Isso possibilita identificar problemas como obstruções, danos estruturais, infiltrações e ligações irregulares de forma mais rápida e precisa.

Quando os robôs identificam pontos de bloqueio, caminhões hidrojato são utilizados para fazer a desobstrução das galerias usando jatos de água em alta pressão. Entre as causas mais comuns de obstrução estão entulhos de obras, resíduos sólidos e lixo descartado irregularmente nas ruas.

Além de auxiliar na identificação de problemas, a vídeoinspeção também contribui para atualizar o cadastro técnico da rede de drenagem do município. As informações coletadas ajudam a atualizar dados sobre o traçado, dimensões e condições das galerias existentes, fortalecendo o planejamento das ações de manutenção e de futuras obras.

A tecnologia permite que a Prefeitura avance para um modelo mais preventivo de gestão da drenagem, realizando inspeções, limpeza e sondagens programadas nas galerias para antecipar problemas. Os serviços de limpeza e desobstrução podem ser solicitados pela população através da Central 156.