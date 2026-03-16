RPC abre inscrições para concurso de receitas de família; Qual a sua?

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A RPC abriu nesta segunda-feira (16/03) as inscrições para o concurso cultural “Sua Família Faz Parte da Nossa“, uma iniciativa que promete revelar o sabor das histórias paranaenses. O projeto, que integra uma série especial do Meio-Dia Paraná, convida famílias de todo o estado a compartilhar receitas que carregam tradição e memória afetiva.

A proposta é simples e poderosa: mostrar as histórias que nascem em volta da mesa. Aqueles pratos que atravessam gerações, que aparecem nos almoços de domingo, nas celebrações e nos encontros familiares. Receitas que, mais do que ingredientes, guardam lembranças e identidade.

Por meio do concurso, a emissora selecionará 32 receitas, sendo quatro por regional no Paraná. As famílias escolhidas terão suas histórias transformadas em reportagens especiais no Meio-Dia Paraná, mostrando o preparo do prato e, principalmente, o significado que ele tem dentro da família.

As inscrições ficam abertas de 16 a 25 de março e devem ser feitas exclusivamente pelo aplicativo Você na RPC. Os interessados precisam preencher um formulário contando a história da receita da família, incluindo sua origem, em quais momentos ela é preparada e qual memória afetiva está ligada ao prato.

A curadoria editorial levará em consideração principalmente a força da história por trás da receita, avaliando a memória afetiva, a tradição familiar, a representatividade cultural ou regional, a clareza do relato e o potencial da história para reportagem em vídeo.

Além das reportagens, todas as receitas selecionadas farão parte de um ebook exclusivo, disponível no app Você na RPC, reunindo os pratos e as histórias que mostram como a comida pode conectar pessoas, memórias e tempos diferentes.

O concurso não avalia técnica culinária ou complexidade gastronômica, mas sim o valor da história que a receita carrega. Cada prato enviado representa herança, encontro e identidade familiar. Ao reunir essas histórias, a RPC propõe um retrato afetivo do estado, mostrando como as memórias que nascem dentro de casa também fazem parte da história de todos.