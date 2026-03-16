Milhares de pessoas se reuniram na Rua Riachuelo, no Centro de Curitiba, para mais uma vez acompanhar a premiação em clima de final de Copa do Mundo

Texto: Eliana Carmem Fachim Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom)

O Brasil não levou estatuetas, mas o público curitibano merece o Oscar de melhor torcida pelo cinema nacional. Neste domingo (15/3), milhares de pessoas se reuniram em frente ao Cine Passeio, na Rua Riachuelo, no Centro de Curitiba, para mais uma vez acompanhar a premiação em clima de final de Copa do Mundo.

Cerca de 4 mil pessoas assistiram da rua à transmissão da cerimônia, projetada na fachada do cinema público da capital em uma ação promovida pela Prefeitura de Curitiba. Nesta edição, o Brasil concorria em quatro categorias com o filme O Agente Secreto: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator. Também teve Adolpho Veloso que concorreu pela fotografia de Sonhos de Trem.

Esta foi a segunda vez consecutiva que o cinema municipal promove a exibição pública do Academy Awards na rua. A iniciativa integra a programação de aniversário da cidade, que completa 333 anos no dia 29 de março.

“O Cine Passeio foi criado também para valorizar e promover o cinema nacional, que pelo segundo ano teve filmes indicados ao Oscar. Estamos entrando para a história junto com o cinema brasileiro”, destacou a presidente do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Juliana Midori.

A apresentação da noite ficou por conta do ator Fábio Silvestre, com participações dos curadores do Cine Passeio, Marden Machado e Marcos Jorge. Para dar mais conforto ao público, a estrutura foi reforçada com um telão extra para quem não conseguiu ficar próximo ao palco principal, além de banheiros químicos, reforço na segurança e duas ambulâncias. A Rua Riachuelo foi fechada às 14h para que o público pudesse garantir lugar.

A multidão que ocupou a quadra entre as ruas Carlos Cavalcanti e Treze de Maio veio de diferentes regiões da cidade e também da Região Metropolitana. A estudante de psicologia Gabrielli Strapasson veio de Colombo especialmente para acompanhar a premiação com os amigos e trouxe uma bandeira do Brasil. Ela chegou às 16h para garantir um bom lugar.

“Ano passado eu não estava aqui e vi toda a repercussão. Como este ano estou na cidade, fiz questão de vir. Esse clima de torcida é incrível. Independentemente de ganhar ou não, a gente está aqui apoiando. É muito bonito ver tanta gente reunida pela arte”, disse.

A estudante Luiza Krasinski Ribeiro, moradora do bairro Abranches, participou da festa em frente ao Cine Passeio pelo segundo ano consecutivo. “É muito legal. É uma forma de unir as pessoas e de destacar o cinema brasileiro”, afirmou, vestindo a camisa da seleção.

As amigas Ethel Frota, do Bigorrilho, e Cris Lemos, cantora e moradora do Água Verde, também combinaram de torcer pelo Brasil em frente ao cinema. Frequentadoras do espaço, decidiram viver a experiência coletiva da premiação. “Esse clima é muito especial e combina com a programação do Cine Passeio, que é sempre excelente”, destacou Cris.