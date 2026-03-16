Homem que atacou mulher em hotel é denunciado por tentativa de feminicídio

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O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou Jhonathan Reynaldo dos Santos, de 24 anos, por tentativa de feminicídio. Ele agrediu uma recepcionista de hotel em Curitiba na véspera do Dia Internacional da Mulher, no dia 7 de março.

A denúncia foi apresentada pela 6ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos Contra a Vida da capital e diverge da tipificação inicial adotada durante a investigação conduzida pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). No inquérito policial, o caso havia sido enquadrado como tentativa de homicídio, com as qualificadoras de motivo fútil e emboscada.

De acordo com a investigação, as agressões começaram após a recepcionista recusar um beijo do hóspede. Em seguida, quando a funcionária se dirigiu ao banheiro localizado atrás da recepção, o homem teria invadido o espaço e tentado agarrá-la. A vítima foi atingida por socos e chutes, e conseguiu interromper a agressão apenas ao conseguir fugir do local.

Na denúncia, o MPPR aponta os crimes de feminicídio tentado, tentativa de estupro que resultou em lesão corporal grave e fraude processual. Também são citadas qualificadoras como o uso de meio cruel e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima durante a agressão.

A acusação de fraude processual está relacionada à tentativa de apagar provas do crime. Segundo o Ministério Público, o denunciado teria retirado da tomada o computador responsável por registrar as imagens das câmeras de segurança que monitoram a área da recepção do hotel.

O suspeito foi preso em flagrante no dia da ocorrência. Posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva. Para que o processo avance, a denúncia ainda precisa ser aceita pela Justiça, etapa que poderá dar início ao procedimento que leva o caso ao tribunal do júri.

A reportagem da Tribuna do Paraná tentou contato com a defesa de Jhonathan, mas não recebeu um retorno.

*Com informações do Ministério Público do Paraná

Denuncie situações de violência!

Canais de denúncia em Curitiba

Patrulha Maria da Penha: (41) 3221-2760

Central de Pré-Atendimento à Mulher: 180

Guarda Municipal Emergência: 153

Polícia Militar Emergência: 190

Casa da Mulher Brasileira: (41) 3221-2701 ou 3221-2710

Delegacia da Mulher: (41) 3219-8600

Defensoria Pública: (41) 3221-2731

Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (41) 3200-3252