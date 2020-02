A Caixa sorteia nesta segunda-feira (17) as cinco dezenas do concurso 5199 da Quina. O sorteio acontece no Espaço Loterias, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, a partir das 20h. Confira o resultado aqui na Tribuna.

Resultado Quina 5199

34, 41, 62, 74 e 79.

