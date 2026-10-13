Análise

Qual pesquisa eleitoral se aproximou mais do resultado do 1º turno?

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Kalrhen Braga - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 13/10/26 09h18
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Imagem gerada por IA

O encerramento da apuração do primeiro turno das eleições não apenas definiu o cenário político do país, mas também colocou em xeque o desempenho dos principais institutos de pesquisa do Brasil. Em um pleito marcado pela expressiva votação no Sul — onde Flávio Bolsonaro (PL) venceu em 350 das 399 cidades paranaenses —, apenas o Instituto GERP conseguiu antecipar com precisão a vantagem do candidato do PL sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na véspera da votação, registrando o placar de 40% contra 37%.

O resultado das urnas expôs uma clara divergência em relação a outros levantamentos de alcance nacional, que subestimaram a força do eleitorado conservador na reta final, especialmente no Paraná e na Região Sul.

O que cada instituto mostrava

Entre os concorrentes, o Paraná Pesquisas e a Quaest indicavam um cenário de empate técnico no limite da margem de erro, mostrando as menores distâncias entre os dois candidatos antes da abertura das urnas.

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Por outro lado, institutos como AtlasIntel, Datafolha e PoderData mantiveram o candidato petista na liderança isolada. A AtlasIntel trazia Lula com cerca de 47% dos votos válidos, enquanto o Datafolha registrava até seis pontos percentuais de vantagem sobre o rival — figurando entre os levantamentos que mais se distanciaram do quadro final.

Vale lembrar um cuidado técnico ao comparar: as pesquisas de véspera divulgam percentuais de intenção de voto sobre o total de entrevistados, enquanto a apuração oficial do TSE contabiliza apenas os votos válidos. Por isso, o confronto dos dados serve para indicar tendências e a ordem dos candidatos, e não necessariamente uma correspondência numérica exata.

Em entrevista exclusiva à Tribuna do Paraná, o presidente e fundador do GERP, Gabriel Pazos, revelou que a precisão do levantamento não foi obra do acaso, mas sim do rigor na montagem das entrevistas. “O principal diferencial do GERP está no desenho correto da amostra e no rigor absoluto de sua execução durante a coleta de dados. Não basta entrevistar muitas pessoas; é fundamental entrevistar as pessoas certas, nas proporções corretas”, destacou o executivo.

Segundo Pazos, o acompanhamento diário (tracking) feito pelo instituto permitiu identificar a migração e a consolidação do eleitorado paranaense e do interior do país sem distorcer o peso das regiões. “Na GERP, a amostra é cuidadosamente desenhada para reproduzir a distribuição geográfica e o perfil sociodemográfico dos eleitores. Dessa forma, conseguimos acompanhar os movimentos eleitorais regionais sem superestimar ou subestimar artificialmente a participação de qualquer região”, explicou.

Questionado sobre as diferenças em relação aos concorrentes e o uso de entrevistas telefônicas (CATI), o presidente do GERP ressaltou que a privacidade do telefone ajuda no cenário atual de polarização, mas ponderou que a tecnologia não faz milagres sozinha. “O CATI oferece vantagens como abrangência geográfica e acompanhamento em tempo real, mas o telefone é apenas o instrumento. O que determina a qualidade de uma pesquisa é a metodologia e o controle durante a coleta”, concluiu.

Acertar a ordem não é tudo

Embora o GERP tenha cravado quem ficaria na frente, o instituto projetou três pontos de vantagem para Flávio, enquanto a diferença oficial nas urnas ficou perto de dois pontos. A variação está dentro da margem de erro esperada para levantamentos amostrais, mas reforça que captar a tendência geral do eleitorado é diferente de prever o número exato com precisão decimal.

Com o segundo turno a menos de três semanas, os levantamentos voltam ao centro das atenções. Os institutos que ficaram mais distantes do resultado das urnas terão o desafio de demonstrar eventuais ajustes de rota em suas metodologias, enquanto quem acertou a tendência precisará provar a consistência de seus métodos na reta final da disputa.

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