Flávio Bolsonaro soma 51% dos votos válidos e Lula tem 49%, diz pesquisa

O PoderData divulgou nesta terça-feira (13) uma nova rodada da pesquisa do instituto para a disputa de presidente da República no segundo turno das Eleições 2026. Flávio Bolsonaro (PL) tem 51% das intenções de voto; Lula (PT) soma 49% — eles estão empatados dentro da margem de erro do levantamento.

Na última pesquisa PoderData/Aya antes do 1º turno, publicada na véspera da votação (3), Lula aparecia com 45% das intenções de votos válidos e Flávio registrava 43%, com margem de erro de 1,5 ponto percentual.

Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

Pesquisa PoderData de 2º turno para presidente

A pesquisa PoderData fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes ao cargo). A margem de erro é de 1,8 ponto percentual.

Cenário estimulado – votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 51%

Lula (PT): 49%

Metodologia das pesquisas citadas:

3.000 entrevistados pela PoderData de 10 a 12 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1,8 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-01209/2026.

4.000 entrevistados pela PoderData de 30 de setembro a 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1,5 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-03519/2026.