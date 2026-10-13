Flávio abre vantagem sobre Lula em pesquisa, mas há empate técnico

O instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta terça-feira (13) uma pesquisa com as intenções de voto para presidente da República no segundo turno das Eleições 2026.
Flávio Bolsonaro (PL) soma 52% e Lula (PT) 48% dos votos válidos — eles estão empatados dentro da margem de erro do levantamento.
Na última pesquisa Nexus/BTG Pactual antes do 1º turno, publicada em 28 de setembro, Lula aparecia com 44% das intenções de votos válidos e Flávio registrava 39%, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.
Pesquisa Nexus/BTG Pactual para presidente
O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes dos concorrentes não são apresentados previamente) e um cenário estimulado (quando são listados os políticos que estão na disputa) de primeiro turno com votos válidos. Neste caso, o cálculo exclui os eleitores que declaram voto branco ou nulo e aqueles que não sabem ou não responderam.
Pesquisa espontânea
- Flávio Bolsonaro (PL): 46%
- Lula (PT): 44%
- Nenhum/Branco/Nulo: 5%
- Não sabe/Não respondeu: 4%
Lula x Flávio Bolsonaro – votos válidos
- Flávio Bolsonaro (PL): 52%
- Lula (PT): 48%
Lula x Flávio Bolsonaro – votos totais
- Flávio Bolsonaro (PL): 48%
- Lula (PT): 45%
- Nenhum/Branco/Nulo: 5%
- Indecisos: 2%
Metodologia das pesquisas citadas:
2.002 entrevistados pelo instituto Nexus de 10 a 12 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-07997/2026.
2.000 entrevistados pelo instituto Nexus de 25 a 27 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-07557/2026.