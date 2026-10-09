Flávio tem mais de 52% dos votos válidos contra Lula, indica AtlasIntel

O instituto AtlasIntel divulgou uma nova pesquisa nesta sexta-feira (9) sobre a disputa para presidente da República nas Eleições 2026. Flávio Bolsonaro (PL) tem 52,8% das intenções de voto, contra 47,2% de Lula (PT). O resultado está em votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Na última pesquisa AtlasIntel antes do 1º turno, publicada na véspera da votação (3), Lula aparecia com 47% das intenções de votos válidos e Flávio registrava 44,1%, com margem de erro de 1 ponto percentual. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

Para este segundo turno, 3,2% dos entrevistados pelo AtlasIntel disseram que votarão nulo ou branco ou que ainda não definiram o voto. O segundo turno ocorre no próximo dia 25 de outubro.

Pesquisa de 2º turno para presidente

O instituto AtlasIntel apresentou um um cenário estimulado (quando a lista com os nomes dos concorrentes é apresentada antes da resposta) de segundo turno.

Flávio lidera cenário estimulado – votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 51,1%

Lula (PT): 45,7%

Branco/Nulo/Não sabe: 3,2%

Cenário estimulado – votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 52,8%

Lula (PT): 47,2%

Metodologia das pesquisas citadas:

5.026 entrevistados pelo instituto AtlasIntel de 3 a 8 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-03663/2026.

4.945 entrevistados pela AtlasIntel de 27 de setembro a 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-00999/2026.