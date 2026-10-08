Primeira pesquisa para o 2º turno: Flávio Bolsonaro abre vantagem sobre Lula

O PoderData divulgou nesta quinta-feira (8) a primeira pesquisa do instituto para a disputa de presidente da República no segundo turno das Eleições 2026. Flávio Bolsonaro (PL) tem 53% das intenções de voto; Lula (PT) soma 47%.

Na última pesquisa PoderData antes do 1º turno, publicada na véspera da votação (3 de outubro), Lula aparecia com 45% das intenções de votos válidos e Flávio registrava 43%, com margem de erro de 1,5 ponto percentual. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

Em uma semana, os eleitores entrevistados pelo instituto que responderam “não votar de jeito nenhum” em Flávio Bolsonaro oscilou de 46% para 43%. A rejeição a Lula oscilou de 47% para 46%.

Pesquisa PoderData de 2º turno para presidente

A pesquisa PoderData fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes ao cargo). A margem de erro é de 1,8 ponto percentual.

Cenário estimulado – votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 53%

Lula (PT): 47%

Metodologia das pesquisas citadas:

3.000 entrevistados pela PoderData de 5 a 7 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1,8 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-08134/2026.

4.000 entrevistados pela PoderData de 30 de setembro a 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1,5 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-03519/2026.