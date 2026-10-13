Pesquisa Gerp mostra Flávio com 10 pontos de vantagem sobre Lula

O instituto Gerp divulgou nesta terça-feira (13) uma pesquisa com as intenções de voto para presidente da República no segundo turno das Eleições 2026. Flávio Bolsonaro (PL) soma 55% e Lula (PT) tem 45% no cenário de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Na última pesquisa Gerp antes do 1º turno, publicada na véspera da votação (3), Flávio aparecia com 46% das intenções de votos válidos e Lula registrava 44%, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

Pesquisa Gerp de 2º turno para presidente

A Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são mostrados os nomes dos candidatos) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) de segundo turno.

Cenário espontâneo

Flávio Bolsonaro (PL): 50%

Lula (PT): 40%

Outros: 3%

Não sabe: 7%

Cenário estimulado – votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 55%

Lula (PT): 45%

Cenário estimulado – votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 53%

Lula (PT): 44%

Nenhum deles: 1%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Metodologia das pesquisas citadas:

2.400 entrevistados pela Gerp de 8 a 12 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95,55%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-07877/2026.

2.400 entrevistados pela Gerp de 30 de setembro a 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95,55%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-00509/2026.