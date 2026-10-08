Flávio consolida força no Paraná e domina 87% dos municípios

A apuração oficial das urnas no Paraná desenhou um mapa político atual na disputa pela presidência do Brasil. Dados consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado em 350 dos 399 municípios paranaenses. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) garantiu a liderança em 49 cidades.

Em números absolutos, a vantagem no estado superou a marca de 1,8 milhão de votos. Flávio encerrou a contagem paranaense com 59,91% dos votos válidos, somando 3.945.345, enquanto Lula atingiu 31,20% da preferência do eleitorado local, alcançando 2.054.597 votos.

O melhor desempenho da candidatura do PL foi na capital, Curitiba, e nos maiores polos urbanos do interior, como Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. O domínio se estendeu pelas regiões Norte, Noroeste, Oeste e Campos Gerais, garantindo maioria em 87% das cidades do estado.

Já os 49 municípios onde o candidato do PT levou a melhor ficaram concentrados principalmente no Centro-Sul e no Vale do Ribeira, além de pequenos pontos no Sudoeste. Cidades como Pinhão, Jardinópolis e Cerro Azul lideraram a lista de redutos onde a votação da esquerda prevaleceu.