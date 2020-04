A estátua do Cristo Redentor foi iluminada com a imagem de um médico, de jaleco, e a palavra “obrigado” em diferentes idiomas, em homenagem aos profissionais que estão na linha da frente do combate à pandemia do coronavírus.

Durante a projeção, na noite deste domingo (12), o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, realizou um ato de Páscoa no famoso ponto turístico carioca, pedindo proteção contra a Covid-19. À tarde, o padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, abençoou a cidade de um helicóptero. Ao mesmo tempo, os sinos das igrejas foram tocados.

Foto: Alessandro Buzas / Futura Press / Folhapress

Mortes no Brasil

O Brasil já registra 1.223 mortes pelo novo coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde. Até sexta, eram 1.124 mortes. Balanço da pasta também aponta 22.169 casos confirmados da doença. No dia anterior, o país ultrapassou os 20 mil casos confirmados de Covid-19, com 20.727 no total.

O ministério, porém, tem informado que o número real de casos tende a ser maior, já que só pacientes internados em hospitais fazem testes e há casos represados à espera de confirmação. Apesar do alto número de casos, o ministério avalia que o Brasil ainda se encontra em uma fase inicial da epidemia.

Alguns estados, no entanto, já apresentam transição para uma segunda etapa, quando há uma “aceleração descontrolada” de casos. A situação ocorre no Amazonas, no Amapá, no Distrito Federal, em São Paulo, no Ceará e no Rio de Janeiro, por exemplo. Neles, o coeficiente de incidência, indicador que compara o total de casos pela população, já é 50% acima da taxa nacional.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).