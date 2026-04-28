Prazo para isenção do Enem 2026 termina hoje; veja se você tem direito

O prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 termina nesta quinta-feira (30) às 23h59. O pedido deve ser feito pela Página do Participante com login no Gov.br. Quem faltou ao Enem 2025 após conseguir isenção também precisa justificar a ausência para ter direito à nova gratuidade.

Quem pode pedir isenção da taxa do Enem 2026?

Estudantes do último ano do ensino médio em escola pública, quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral com renda de até um salário mínimo e meio, pessoas inscritas no CadÚnico em situação de vulnerabilidade e participantes do programa Pé-de-Meia do MEC têm direito à gratuidade.

Quando sai o resultado do pedido de isenção?

O resultado dos pedidos será divulgado em 13 de maio. Quem tiver o pedido negado poderá entrar com recurso entre 13 e 19 de maio. O resultado final dos recursos sairá em 25 de maio. O Inep não envia correspondência para a casa dos candidatos, sendo necessário consultar a Página do Participante.

Quem conseguir isenção precisa fazer inscrição no Enem?

Sim, a inscrição no Enem é obrigatória para todos, mesmo para quem teve a isenção aprovada. O período de inscrições será anunciado em edital futuro. Candidatos que tiveram o recurso de isenção negado definitivamente em 25 de maio precisarão pagar a taxa para participar do exame.

Por que o Enem é importante para os estudantes?

O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, permitindo acesso a programas como Sisu, Prouni e Fies. Desde 2025, o exame voltou a certificar a conclusão do ensino médio para candidatos com 18 anos que atingirem pontuação mínima. As notas também são aceitas em universidades portuguesas conveniadas.

Como justificar ausência no Enem 2025?

Quem faltou ao Enem 2025 após conseguir isenção deve apresentar documentos que comprovem as condições declaradas. A lista completa de documentos aceitos está disponível no edital do Enem 2026. A falta de atualização no CadÚnico pode levar ao indeferimento da isenção.