Quando são as provas de vestibular no Paraná? Confira o calendário

Faltam menos de seis meses para o início das principais provas de ingresso em universidades públicas e privadas do Paraná. Para quem está se preparando, acompanhar o calendário dos vestibulares é fundamental para montar um plano de estudos eficiente, distribuindo melhor o tempo e priorizando conteúdos conforme as datas de cada exame.

No estado, parte das seleções já começa antes do segundo semestre. A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) aplica prova em 24 de maio, enquanto a Universidade Estadual de Maringá (UEM) realiza o vestibular em 12 de julho, ambos voltados ao ingresso no segundo semestre de 2026.

Já outras instituições concentram seus processos seletivos no fim do ano. A Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Universidade Estadual de Londrina (UEL), por exemplo, costumam aplicar as provas a partir de outubro.

A seguir, confira o calendário das principais provas no Paraná:

PUCPR

Prova do vestibular de inverno: 24 de maio

Prova do vestibular de verão: 11 de outubro

Inscrições: até 11 de maio para o vestibular de inverno

Taxa de inscrição: R$ 150,00

Mais informações no site da universidade

UEM

Prova do vestibular de inverno: 12 de julho

Prova do vestibular de verão: 06 de dezembro

Inscrições: até 18 de maio para o vestibular de inverno

Taxa de inscrição: R$ 202,00

Mais informações no site da universidade

Unicentro

Prova do vestibular: 11 de outubro

Inscrições: de 3 de agosto a 3 de setembro de 2026

Taxa de inscrição: não divulgado

Mais informações no site da universidade

UEL

Prova do vestibular: 18 e 19 de outubro

Inscrições e taxa de inscrição não divulgadas

Mais informações no site da universidade

UFPR

Prova do vestibular: 15 de novembro

Inscrições: de 17 de agosto a 9 de outubro de 2026

Taxa de inscrição: R$ 180

Mais informações no site da universidade

Unioeste

Prova do vestibular: 29 de novembro

Inscrições: entre julho e agosto

Taxa de inscrição: não divulgada

Mais informações no site da universidade

UEPG

Prova do vestibular: 13 de dezembro

Inscrições: de 01 a 30 de setembro de 2026

Taxa de inscrição: R$ 204,00

Mais informações no site da universidade