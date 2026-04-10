De Guarani ao alfabeto coreano: UFPR oferece cursos gratuitos de idiomas

Já pensou em aprender Esperanto, Guarani Paraguaio, Hangul (escrita coreana), Holândes, Mandarim ou alfabeto Russo? O Centro de Línguas e Interculturalidade (Celin) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) está ofertando cursos gratuitos desses idiomas. A ação faz parte do projeto “Mais Línguas!”.

As inscrições abrem na próxima quarta-feira (15/04) e seguem até o dia 22 de abril, pela plataforma SIGA Celin. As vagas são limitadas.

Quem pode se inscrever?

Os cursos são abertos para toda a comunidade. Podem participar pessoas a partir de 17 anos. As aulas acontecem nos formatos presencial e online. Ao final dos cursos, um certificado de horas de extensão é emitido.