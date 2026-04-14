Como fazer a isenção no Enem 2026? Guia completo

A partir desta segunda-feira (13) e até 24 de abril, candidatos podem solicitar isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 ou justificar ausência na edição de 2025 para participar gratuitamente este ano. O pedido deve ser feito pela Página do Participante com login Gov.br.

Como fazer a isenção no Enem 2026?

Passo a passo para solicitar

Acesse o site oficial: Entre na Página do Participante do Inep. Faça o login: Utilize sua conta única do portal Gov.br. Inicie o processo: Clique na opção “Justificativa de ausência/Isenção”. Preencha os dados: Confirme seu CPF e data de nascimento. Informe sua situação escolar e, se aplicável, o seu NIS. Questionário socioeconômico: Responda às perguntas sobre sua renda e condições de vida familiar. Justificativa (se necessário): Caso tenha tido isenção no Enem 2025 mas não compareceu à prova, você precisará anexar documentos (como atestado médico ou boletim de ocorrência) para justificar a falta e ter direito ao novo pedido. Finalize e confira: Revise todas as informações enviadas e aguarde o resultado, previsto para ser divulgado em 8 de maio de 2026.

+ Leia mais Enem 2026: saiba quem pode solicitar isenção da taxa de inscrição

Quem tem direito à isenção da taxa do Enem 2026?

Estudantes do 3º ano do ensino médio em escola pública, alunos de todo o ensino médio em escola pública ou bolsistas integrais com renda até um salário-mínimo e meio, pessoas de baixa renda no CadÚnico e beneficiários do programa Pé-de-Meia podem solicitar. A isenção não é automática e precisa ser pedida.

O que fazer se faltei ao Enem 2025 e tive isenção?

Quem teve isenção em 2025 mas não compareceu nos dois dias de prova precisa justificar a ausência para pedir isenção novamente em 2026. A justificativa deve ser feita pela Página do Participante entre 13 e 24 de abril, com documentos oficiais como boletim de ocorrência ou certidão de casamento.

Quando sai o resultado do pedido de isenção?

O Inep divulga os resultados em 8 de maio. Candidatos com pedidos negados podem entrar com recurso entre 11 e 15 de maio. Os resultados definitivos dos recursos serão conhecidos em 22 de maio. Ter a isenção aprovada não garante a inscrição no Enem, que será feita em período ainda a ser divulgado.

Quais documentos são aceitos para justificar ausência?

Apenas documentos oficiais são aceitos, nos formatos PDF, PNG ou JPG, com até 2MB. Não são aceitos documentos autodeclaratórios ou emitidos por pais e responsáveis. Os documentos devem estar legíveis e conter todas as especificações do edital, como boletim de ocorrência para assaltos ou acidentes.

Para que serve o Enem?

O Enem é a principal porta de entrada no ensino superior brasileiro, usado no Sisu, Prouni e Fies. Desde 2025, também certifica a conclusão do ensino médio para candidatos com 18 anos que atingem pontuação mínima. As notas podem ser usadas em universidades portuguesas conveniadas com o Inep.