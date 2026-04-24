5 eixos temáticos que podem cair na redação do Enem em 2026

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a principal prova de acesso ao ensino superior no Brasil, gera grande expectativa nos candidatos. Faltando alguns meses para a avaliação, que acontece em novembro, o período é ideal para os alunos estabelecerem uma rotina de estudos, que considere os possíveis eixos temáticos que podem ser cobrados na redação.

De acordo com a analista pedagógica da plataforma Redação Nota 1000, Fernanda Becker, o Enem costuma ser um exame atento às problemáticas nacionais, priorizando, na escolha do tema da redação, dilemas que dialogam diretamente com a realidade brasileira.

Questões sociais foram abordadas no Enem

Nas últimas edições do Enem, houve uma tendência de abordar questões sociais ligadas à história, à cultura e à organização da sociedade no país, como a herança africana, a valorização de povos tradicionais e a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres.

“Para se preparar bem, é essencial que o estudante vá além de um repertório apenas constituído de informações sobre atualidades. É preciso compreender as origens de muitos dos desafios enfrentados hoje no Brasil, e esse entendimento se constrói a partir da análise de processos históricos e sociológicos que ajudaram a formar a identidade nacional”, afirma Fernanda Becker.

Ainda assim, segundo ela, vale considerar a possibilidade de uma mudança nesse padrão. “Neste ano, justamente para interromper a constante dos últimos anos, o exame pode trazer temas voltados a outras áreas, como meio ambiente, mercado de trabalho ou até mesmo política, mesmo que de forma mais velada”, alerta.

Cuidado ao tentar prever o tema da redação

Os alunos também precisam se atentar a possíveis equívocos durante os estudos, pois, em alguns casos, pode não parecer grande coisa, mas fazem toda a diferença no resultado. “Com bastante frequência, ao tentar prever os temas do Enem, muitos candidatos se baseiam quase exclusivamente em assuntos considerados ‘em alta’, o que acaba limitando o leque de temáticas estudadas”, comenta Fernanda Becker, que acrescenta: “Ao fazer essa escolha, esses estudantes acabam deixando de lado outras frentes igualmente importantes e que também têm grandes chances de aparecer na prova”.

Eixos temáticos que podem cair na redação do Enem

Segundo a analista pedagógica da plataforma Redação Nota 1000, algumas temáticas costumam ser cobradas com frequência no Enem e, por isso, possuem alta probabilidade de serem abordadas novamente na prova. Ela ressalta:

1. Questões sociais e direitos humanos

A especialista indica que esse eixo pode ser cobrado, sobretudo com relação aos grupos socialmente minoritários, como a população negra, feminina ou infantojuvenil, as pessoas com deficiência e os povos tradicionais do Brasil.

2. Meio ambiente

De acordo com Fernanda Becker, esse assunto tem potencial para aparecer no exame deste ano, considerando que a última vez que o Enem abordou o eixo ambiental foi na prova de redação de 2008, quando teve o tema “Como preservar a Floresta Amazônica”.

Mercado de trabalho é um tema com grandes chances de aparecer na redação do Enem em 2026 (Imagem: fizkes | Shutterstock)

3. Mercado de trabalho

No último ano, os trabalhadores rurais foram tema oficial da redação do Enem aplicado no Pará. Antes disso, a última edição em que o exame solicitou uma redação sobre o assunto havia sido em 2010, com o tema “O trabalho na construção da dignidade humana”.

4. Tecnologia

Com a ampliação de debates sobre o assunto nos últimos anos, devido à Inteligência Artificial (IA), aos aplicativos de serviço e até mesmo à dependência tecnológica, a tecnologia figura como uma aposta para a prova de redação deste ano. O tema “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na Internet” foi o último sobre o assunto a ser abordado pelo exame, na edição de 2018.

5. Saúde mental

Em 2020, o exame já havia abordado o assunto com o tema “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”, mas outros recortes são possíveis, segundo Fernanda Becker, como a saúde mental relacionada à tecnologia, a medicalização excessiva ou a saúde mental de um grupo populacional específico.

Por Tiago Loiola