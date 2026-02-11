Plataforma oferece curso online e gratuito de Libras com foco em inclusão social

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas possuem algum grau de deficiência auditiva, segundo dados do IBGE. Muitas enfrentam dificuldades de comunicação no acesso à educação, ao mercado de trabalho e aos serviços públicos. Apesar da Libras ser reconhecida como língua oficial desde 2002, o desconhecimento da população ouvinte ainda limita a inclusão social das pessoas surdas. Nesse contexto, aprender Libras é uma ferramenta essencial para promover acessibilidade, respeito e igualdade.

O curso “Libras: Prática e Inclusão” oferecido pela Kultivi, maior plataforma de ensino gratuito do Brasil, foi desenvolvido para apresentar a língua de forma prática e acessível, permitindo que os alunos compreendam sinais básicos e consigam se comunicar em situações do cotidiano. A formação aborda desde conceitos introdutórios e nomenclaturas até conteúdos mais avançados, sempre com foco no uso real da Libras.

Ao todo, são 60 aulas distribuídas em 70 vídeos, com cerca de 20 horas de conteúdo. O curso conta com exercícios, materiais de apoio e slides disponíveis para download, que podem ser utilizados como apostila. Os temas incluem comunicação do dia a dia, sinais de objetos e lugares, além de verbos, adjetivos, substantivos e classificadores.

“Aprender Libras é um passo importante para a construção de uma sociedade mais inclusiva. O curso foi pensado para que qualquer pessoa possa acompanhar, praticar e compreender a língua de forma clara e aplicada à realidade”, afirma Isabela Jordão de Camargo, professora responsável pelo curso.

A formação por meio da plataforma Kultivi é totalmente gratuita, online e com acesso vitalício. Ao final, o aluno recebe um certificado gratuito. Os vídeos possuem legendas e metodologia prática, permitindo que os estudantes acompanhem simultaneamente a explicação oral e a execução dos sinais.

A Kultivi é uma plataforma de educação online que oferece cursos gratuitos em diversas áreas do conhecimento. Fundada com a missão de democratizar o acesso à aprendizagem, disponibiliza conteúdos atualizados, materiais de apoio e certificação sem custo. Atualmente, a instituição conta com mais de 5 milhões de alunos ativos. Mais informações no site da plataforma.