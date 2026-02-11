Feira de emprego oferece 147 vagas para pessoas com deficiência em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência (DPcD) de Curitiba realizará nesta quinta-feira (12/02) uma campanha de empregabilidade exclusiva para pessoas com deficiência. O evento, que acontece das 10h às 14h, visa preencher 147 vagas de trabalho na rede de supermercados Angeloni em Curitiba e Região Metropolitana.

Os interessados devem comparecer ao DPcD, localizado na Rua Schiller, 159, no bairro Cristo Rei, levando currículo, documentos pessoais e laudo médico que ateste a deficiência e as atividades profissionais compatíveis. A coordenadora do Setor de Empregabilidade do DPcD, Aline Queiroga, ressalta que mesmo quem não tiver currículo ou laudo pode participar, pois haverá equipes para auxiliar no processo.

As oportunidades estão distribuídas entre as funções de estoquista, repositor e operador de caixa para candidatos com Ensino Fundamental, além de vagas na área administrativa para quem possui Ensino Médio ou Superior. A ação faz parte do projeto Talento e Oportunidade, que visa promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Esta é a primeira campanha de empregabilidade do ano voltada especificamente para este público em Curitiba, demonstrando um esforço contínuo para promover oportunidades de trabalho inclusivas na cidade.