Curitiba oferece troca de recicláveis por alimentos em 14 bairros nesta quinta

Por SECOM Tai
- Atualizado: 11/02/26 15h04
Unidades do Câmbio Verde trocam recicláveis por hortifrútis. Foto: Hully Paiva/SECOM

A Prefeitura de Curitiba realiza nesta quinta-feira (12) o programa Câmbio Verde em 14 bairros da cidade. A iniciativa permite que moradores troquem materiais recicláveis por frutas, verduras e legumes frescos.

O Câmbio Verde acontecerá em pontos dos bairros São Braz, Vila Real, Nossa Senhora das Graças, Vila Pompeia, Terra Santa, Nossa Senhora Aparecida, Vila Rose e Concórdia, Conjunto Habitacional Pinheirinho, Piratin/Vovó Luiza, São João Del Rey, Irati, Vila Acordes e São Rafael.

Os horários de atendimento variam conforme o local, começando às 9h e se estendendo até as 16h em alguns pontos. A lista completa com endereços e horários está disponível no site da prefeitura.

Para participar, os moradores devem levar materiais recicláveis como papel, papelão, plástico, vidro e metal. A cada 4 kg de recicláveis, o participante recebe 1 kg de alimentos frescos.

Além do Câmbio Verde, a prefeitura também realiza nesta quinta-feira outros serviços itinerantes, como coleta de lixo tóxico, atendimento do SINE Móvel e feiras livres em diversos bairros da capital paranaense.

