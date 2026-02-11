Curitiba oferece troca de recicláveis por alimentos em 14 bairros nesta quinta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realiza nesta quinta-feira (12) o programa Câmbio Verde em 14 bairros da cidade. A iniciativa permite que moradores troquem materiais recicláveis por frutas, verduras e legumes frescos.

O Câmbio Verde acontecerá em pontos dos bairros São Braz, Vila Real, Nossa Senhora das Graças, Vila Pompeia, Terra Santa, Nossa Senhora Aparecida, Vila Rose e Concórdia, Conjunto Habitacional Pinheirinho, Piratin/Vovó Luiza, São João Del Rey, Irati, Vila Acordes e São Rafael.

Os horários de atendimento variam conforme o local, começando às 9h e se estendendo até as 16h em alguns pontos. A lista completa com endereços e horários está disponível no site da prefeitura.

Para participar, os moradores devem levar materiais recicláveis como papel, papelão, plástico, vidro e metal. A cada 4 kg de recicláveis, o participante recebe 1 kg de alimentos frescos.

Além do Câmbio Verde, a prefeitura também realiza nesta quinta-feira outros serviços itinerantes, como coleta de lixo tóxico, atendimento do SINE Móvel e feiras livres em diversos bairros da capital paranaense.