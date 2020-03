Vindos do exterior

O Ministério da Saúde passará a recomendar, a partir desta sexta-feira (13), que todo viajante internacional fique em isolamento em casa por até sete dias a partir da data de desembarque, mesmo sem sintomas de covid-19. ​

publicidade

Caso apresente febre em conjunto com outros sintomas, como tosse ou falta de ar, a orientação é que procure uma unidade de saúde. Se houver apenas um sintoma leve, como coriza, a orientação é que as pessoas liguem para o telefone 136 para receber orientações.

LEIA TAMBÉM – “Não é pra ter pânico”, diz secretário de Saúde após confirmação do coronavírus no PR

A medida faz parte de um conjunto de medidas não farmacológicas propostas pelo Ministério da Saúde aos estados para diminuir a transmissão do novo coronavírus.

O objetivo não é impedir o avanço do vírus, mas reduzir a carga no sistema de saúde. Segundo Oliveira, países que adotaram essas ações conseguiram reduzir a curva de crescimento de casos.

“A cada três dias, podemos ter o dobro do número de casos se não adotarmos essas medidas”, disse Oliveira, citando dados internacionais.

Entre as medidas propostas aos estados, está recomendar a organizadores de eventos de massa que adiem ou cancelem eventos se houver tempo hábil.

LEIA MAIS – Não é só o coronavírus! Hábitos de higiene evitam várias doenças e servem pra vida toda

Se for não possível, a orientação é que o evento ocorra sem público. A mesma medida vale para eventos com mais de cem pessoas em locais fechados.

A pasta também recomenda que seja adiada a realização de cruzeiros até que a emergência seja encerrada.

Serviços públicos e privados devem ter locais para que as pessoas possam lavar com frequência e dispenser com álcool em gel 70%, sugere o ministério. É recomendado ainda aumentar a frequência de limpeza de corrimões e maçanetas.

Para idosos e doentes crônicos, a recomendação é evitar locais com grande aglomeração. Outras recomendações incluem fazer velórios com menor concentração de pessoas.

As medidas são sugeridas a todos os estados, para que haja adaptação local, a partir desta sexta (13).

A pasta também recomenda ações para locais que tiverem confirmação de transmissão sustentada do novo coronavírus, situação que ocorre quando não é possível verificar a origem da infecção.

Até o momento, a maior parte dos estados têm casos em maioria importados, de pessoas que vieram de outros países, ou de transmissão local —quando é possível estabelecer um vínculo entre os pacientes.

LEIA AINDA – Planos de saúde são obrigados a fazer exame de coronavírus

Já se for confirmada a transmissão sustentada, a recomendação é que estados e municípios incentivem empresas a fazerem reuniões virtuais, trabalho remoto e cancelamento viagens não essenciais.

Também devem ser estimulada a adoção de horários alternativos para os trabalhadores ou com escala.

Escolas também devem avaliar planejar a antecipação de férias –como passar as férias de dezembro para o inverno.

A pasta recomenda que uma eventual declaração de quarentena ocorra apenas ao atingir 80% da ocupação de leitos de UTI disponíveis.

O ministério, no entanto, frisa que a medida deve ser adotada com cautela e após planejamento devido aos seus impactos.