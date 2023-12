O primeiro condenado pelos atos golpistas de 8 de janeiro a ter a sentença executada é o paranaense Mateus Lima de Carvalho Lázaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na sexta-feira (15) a execução da pena. Mateus foi condenado pela Corte a 17 anos de prisão.

A condenação pelo plenário do Supremo ocorreu em setembro deste ano. Na última quinta-feira (14), foi publicado o acórdão do julgamento e declarado o trânsito em julgado, ou seja, o fim do processo.

Na decisão, Moraes determinou que o acusado seja submetido aos exames médicos oficiais para dar início à execução da pena. Mateus está preso desde 8 de janeiro no presídio da Papuda, em Brasília.

Ele é morador de Apucarana e foi preso na Esplanada dos Ministérios no dia dos ataques portando um canivete após deixar o Congresso Nacional. Segundo as investigações, em mensagens enviadas a parentes durante os atos, ele defendeu a intervenção militar para tomada do poder pelo Exército.

Com base no voto do relator, Alexandre de Moraes, a maioria dos ministros confirmou que o réu cometeu os crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Advogada de paranaense condenado pelos atos golpistas chorou no dia do julgamento

Em setembro, durante o julgamento, a advogada Larissa Lopes de Araújo, representante do paranaense, chorou ao fazer a sua sustentação e acusou o Supremo de não respeitar a Constituição.

A advogada disse que Mateus não participou da depredação e afirmou que as imagens de câmeras de segurança mostram o acusado em pontos distantes da Esplanada em menos de cinco minutos de filmagem.

