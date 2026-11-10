Paraguai continua atraente para brasileiros mesmo em meio à crise?

O Paraguai se tornou, nos últimos anos, um dos principais destinos de brasileiros interessados em reduzir custos empresariais, diversificar investimentos ou até mesmo mudar de país. Impostos menores, encargos trabalhistas reduzidos, energia elétrica relativamente barata e proximidade geográfica ajudaram a transformar o país vizinho em uma alternativa ao chamado custo Brasil. Na última semana, uma crise bancária e institucional, porém, colocou em dúvida a segurança desse movimento.

O estopim foi a intervenção do Banco Central do Paraguai (BCP) no Ueno Bank, instituição que tinha aproximadamente 3 milhões de clientes e concentrava 9% dos depósitos do sistema financeiro do país. Problemas de solvência, identificados após ajustes nas demonstrações financeiras, levaram à suspensão das operações do banco e deixaram milhões de correntistas temporariamente sem acesso aos recursos.

O episódio desencadeou uma crise política que culminou no impeachment do então presidente Santiago Peña e em sua prisão preventiva, após uma tentativa de renúncia. Ele foi acusado de abuso de confiança e de utilizar o cargo em benefício próprio, acusações que nega. As investigações envolvem suspeitas de favorecimento ao grupo controlador do banco, com o qual Peña manteve vínculos empresariais.

A turbulência levantou dúvidas sobre a capacidade de fiscalização das instituições paraguaias e a segurança de manter patrimônio e operações financeiras no país. Para brasileiros que consideravam transferir negócios, abrir empresas ou estabelecer residência no Paraguai, a crise acrescenta um componente de risco que até então não aparecia nas projeções de rentabilidade.

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Para especialistas ouvidos pela reportagem, isso não significa que as vantagens econômicas tenham desaparecido ou que o sistema financeiro esteja diante de um colapso generalizado. A questão é saber se os acontecimentos representam um problema localizado ou revelam fragilidades institucionais capazes de comprometer a confiança dos investidores no longo prazo.

Brasileiros representam maioria das empresas estrangeiras no Paraguai

O interesse brasileiro pelo Paraguai ganhou força especialmente com a ampliação do alcance da Lei de Maquila, que permite a instalação de unidades industriais voltadas à exportação com tributação diferenciada. Reportagem da Gazeta do Povo mostrou que 231 das 339 empresas instaladas no país sob esse regime até o fim do ano passado eram brasileiras – o equivalente a 68,1% do total.

O interesse de pessoas físicas também vinha crescendo. Nos seis primeiros meses de 2026, o governo paraguaio recebeu 33.243 pedidos de residência de estrangeiros, aumento de 62% em relação ao mesmo período do ano anterior. Foram concedidas 29.765 autorizações, das quais 22.628 destinadas a brasileiros, que representaram aproximadamente 76% do total.

Entre as companhias que transferiram parte da produção do Brasil para o Paraguai estão Lupo, Döhler, Karsten, Kidy e Dass. A JBS anunciou um plano de investimento de US$ 70 milhões para retornar ao mercado paraguaio, enquanto a Havan estudava abrir sua primeira loja no exterior, na região de Assunção.

A principal vantagem está na estrutura tributária. O sistema paraguaio é conhecido como “10-10-10”, em referência às alíquotas gerais de 10% do imposto de renda empresarial, do imposto de renda pessoal e do imposto sobre valor agregado (IVA). No regime de Maquila, empresas habilitadas pagam um tributo único de 1%, calculado sobre o valor agregado no Paraguai ou sobre o valor da fatura de exportação, prevalecendo a maior base de cálculo.

Os custos trabalhistas também são inferiores aos do Brasil em diversas atividades. Os encargos patronais são menores, e a jornada semanal é de 48 horas, ante as 44 horas no Brasil – que cairão a 40 até o fim do ano que vem. A energia elétrica industrial representa outra vantagem: segundo a Rede de Investimento e Exportação (Rediex), a tarifa média paraguaia é de US$ 41 por megawatt-hora, contra US$ 113 no Brasil.

Além disso, os indicadores de comércio são positivos. Entre janeiro e setembro de 2026, as exportações paraguaias pelo regime de Maquila somaram US$ 1,148 bilhão, crescimento de 25% em relação ao mesmo período de 2025. O setor mantinha 36.382 empregos.

Crise bancária não deve provocar revisão de projetos de longo prazo

Para Suelen Raizer, fundadora da Frontexa, consultoria especializada em internacionalização empresarial, a crise gerada pelo Ueno Bank não deve necessariamente provocar uma revisão imediata dos projetos industriais em andamento. A instalação de uma fábrica envolve decisões de longo prazo, que levam em conta infraestrutura, logística, disponibilidade de mão de obra e planejamento financeiro.

“O que pode mudar neste momento é o grau de cautela dos investidores e as exigências para financiar esses projetos. A questão central é se a resposta institucional conseguirá preservar a confiança do capital estrangeiro”, afirma.

Segundo ela, a internacionalização também pode fortalecer a indústria brasileira, em vez de representar necessariamente a transferência de empregos e operações para o exterior. A Lupo, por exemplo, inaugurou uma fábrica em Ciudad del Este em 2025, mas manteve suas unidades no Brasil.

“É menos uma história de substituição de um país pelo outro e mais de reorganização das cadeias produtivas e expansão produtiva”, diz Raizer, que vê no Paraguai uma oportunidade para empresas brasileiras enfrentarem a concorrência internacional.

Caso Ueno Bank expõe riscos financeiros e patrimoniais de internacionalização

O caso do Ueno, porém, chama a atenção para os riscos de concentrar recursos em instituições financeiras de outros países. A revisão das demonstrações financeiras da instituição revelou que seu índice de solvência havia caído para menos da metade do mínimo exigido pela legislação. O banco também é alvo de investigações sobre empréstimos a empresas ligadas a seus controladores.

O Paraguai conta com um Fundo de Garantia de Depósitos que oferece cobertura de até 75 salários mínimos por depositante e instituição financeira, equivalente a 228,3 milhões de guaranis (cerca de R$ 202 mil). Nos primeiros dias de pagamento aos clientes do Ueno, o BCP informou ter desembolsado 996 bilhões de guaranis, aproximadamente R$ 880 milhões, beneficiando quase 1,2 milhão de poupadores.

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Uma análise da agência de classificação de risco Moody’s mostra, porém, que a quantidade de clientes protegidos não corresponde à parcela majoritária dos recursos financeiros. Embora cerca de 97% dos depositantes estejam integralmente cobertos pela garantia, os valores protegidos correspondem a apenas 30% do total dos depósitos do banco.

Grandes correntistas, portanto, podem enfrentar atrasos ou perdas na recuperação de recursos que ultrapassam o limite legal.

O Fundo de Garantia dispunha, em setembro, de aproximadamente US$ 1,6 bilhão em recursos líquidos, cerca de duas vezes o valor dos depósitos cobertos do Ueno. A Moody’s considera que essa capacidade ajuda a limitar o risco de contaminação do restante do sistema financeiro, desde que o processo de resolução seja conduzido de maneira rápida e organizada.

Para Douglas Bubna, empresário com atuação em investimentos e negócios internacionais, o episódio mostra que a decisão de investir no exterior não pode se basear apenas na economia com impostos.

“Uma carga tributária menor pode tornar um mercado interessante, mas não deve ser o principal critério para investir. É preciso avaliar a solidez das instituições, a segurança jurídica, a liquidez e a facilidade de movimentar recursos”, afirma.

Segundo Bubna, a concentração de reservas, receitas e capital de giro em uma única instituição financeira pode comprometer as operações de uma empresa, mesmo quando o negócio apresenta resultados positivos. Uma interrupção bancária pode dificultar pagamentos a fornecedores, salários e outras obrigações.

“Não basta distribuir o patrimônio entre países ou diferentes tipos de investimento se toda a operação depende das mesmas instituições ou apresenta riscos semelhantes. A diversificação precisa ser acompanhada de planejamento financeiro, reservas de liquidez e conhecimento das regras de cada local”, explica.

O empresário considera que a internacionalização continua oferecendo oportunidades de diversificação de receitas, acesso a novos mercados e expansão patrimonial, mas exige planejamento.

“Investir fora do Brasil pode ser uma estratégia importante de crescimento e proteção patrimonial. Mas a decisão precisa estar apoiada em informações consistentes, e não apenas na promessa de custos menores ou retornos elevados. Preservar o capital é tão importante quanto buscar rentabilidade”, conclui.

Moody’s vê risco institucional, mas não prevê impacto imediato na nota soberana do Paraguai

A avaliação da Moody’s sobre a crise também ajuda a dimensionar seus possíveis efeitos para além do sistema bancário. Em análise divulgada na sexta-feira (6), a agência afirmou não identificar impacto imediato no perfil de crédito soberano do Paraguai, cuja classificação é Baa3, com perspectiva estável.

A justificativa é que o país mantém crescimento econômico consistente e uma dívida pública relativamente baixa, próxima de 38% do Produto Interno Bruto (PIB). A instituição reconheceu, no entanto, que o episódio expôs fragilidades institucionais persistentes, relacionadas ao controle insuficiente da corrupção e à limitada efetividade do governo.

Segundo a Moody’s, uma transição política prolongada e o aumento da instabilidade social poderiam prejudicar o desempenho econômico e fiscal, ao elevar o risco político e deteriorar a confiança dos investidores. A agência espera que a transição de governo preserve o atual marco de política econômica, baseado em disciplina fiscal e estabilidade monetária.

Procura de brasileiros por imóveis no Paraguai continua, mas com maior cautela

A crise também provocou uma reação entre brasileiros interessados em investir no Paraguai. Segundo a Câmara de Comércio Brasil-Paraguai, houve redução no número de consultas de empresários interessados em abrir negócios após a intervenção no Ueno. Parte dos potenciais investidores decidiu adiar os planos diante da turbulência.

No mercado imobiliário, porém, os efeitos parecem mais limitados. Gidalte Dias, advogado, empresário e diretor da master franquia da Apolar Imóveis no Paraguai, afirma que a empresa não registrou desistências de negócios, embora alguns clientes tenham pedido mais tempo para iniciar os investimentos.

“A procura continua alta, especialmente do setor agro. A oscilação cambial provocada pelas eleições no Brasil acabou sendo mais impactante para a tomada de decisão do que a própria crise bancária paraguaia”, afirma. Como os imóveis paraguaios são negociados predominantemente em dólares, a variação no câmbio interfere diretamente no poder de compra dos brasileiros, explica.

Dias interpreta a reação das instituições paraguaias como um sinal de que as regras também são aplicadas a integrantes do alto escalão político.

“Ficou muito claro que o Paraguai se posiciona juridicamente contra um presidente — algo que para nós, brasileiros, é até difícil de imaginar acontecer assim tão rápido”, diz.